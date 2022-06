Mercoledì 8 giugno 2022 - 16:31

Pnrr, Anci: il 22 e 23 giugno evento “Missione Italia 2021-2026”

Alla Nuvola di Roma

Roma, 8 giu. (askanews) – La due giorni Anci alla Nuvola di Roma sarà anche occasione per far incontrare e dialogare il mondo delle aziende con quello dei Comuni. Obiettivo, attivare una sinergia concreta ed efficace per mettere a terra, insieme, i progetti del Pnrr. L’incontro tra imprenditoria e enti locali inizierà nel pomeriggio del 22 giugno, dopo i saluti istituzionali della mattina che verranno chiusi dal presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Sia nella plenaria che nei tavoli di lavoro si affronteranno le tematiche cardine del Pnrr: dalle principali regole e procedure per attivare i progetti, alla rigenerazione urbana, dalla transizione digitale, alle misure per le Città metropolitane, passando per i progetti per i piccoli borghi fino al ciclo integrato dei rifiuti. Interverranno: Federico Della Casa, senior vice presidente Salesforce Southern Europe, Middle East and Africa, Andrea Ripa di Meana, amministratore Unico GSE, Luca Ruini, presidente Conai, Maximo Ibarra, CEO Gruppo Engineering, Andrea Vota, public policy manager per il Sud Europa – Bolt, Francesco Profumo, presidente ACRI, Corrado Dentis, presidente Coripet, Angelo Cacciotti, presidente M3S, Paolo Gencarelli, responsabile Immobiliare Poste Italiane e Augusto Modanesi, regional Access Head di Takeda Italia.