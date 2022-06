Mercoledì 8 giugno 2022 - 11:49

Elezioni, Toti: centro condominio litigioso e confuso ma io ci sono

Ci vuole meno egolatria e slogan, ognuno rinunci a qualcosa

Roma, 8 giu. (askanews) – Il progetto di un centro che favorisca la permanenza di Mario Draghi a palazzo Chigi dopo le elezioni del 2023 per ora è “un condominio un pò litigioso e confuso però l’Italia ha bisogno di una politica pragmatica nei prossimi anni, non credo serva il velleitarismo e gli slogan ma quel lavoro di ricucitura che fa Draghi. Se ci sono persone che hanno buona volontà io ci sono sempre, ma ci vuole un po’ meno egolatria dei leader, ognuno deve rinunciare a qualcosa. Direi che per ora siamo ancora alle fasi di riscaldamento non è ancora iniziato il gran premio vero e proprio”. Così Giovanni Toti, governatore della Liguria, risponde ai cronisti a proposito delle mosse centriste alle prossime politiche al termine di un incontro sul Pnrr a palazzo Chigi.