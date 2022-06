Mercoledì 8 giugno 2022 - 11:48

Comunali, Salvini: solo in 15 comuni su 900 centrodestra diviso

"Tenteremo di superare divisioni, torneremo a governare"

Roma, 8 giu. (askanews) – “Si vota in più di 900 comuni e quelli in cui il centrodestra non è unito saranno circa 15, 15 errori è vero, però sono solo 15 episodi di divisioni che tenteremo di superare. Governiamo insieme regioni e la maggior parte dei comuni. Torneremo a governare il paese se gli italiani vorranno tra pochi mesi”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital .“Non ha senso dividersi a livello locale e poi governare insieme, per fortuna insieme, perché essere al governo con il Pd richiede uno sforzo sovrumano. Abbiamo accettato su richiesta di Mattarella per uscire dalla pandemia e poi dalla guerra. Ma abbiamo un’idea dell’Italia diversa. Il rapporto con Meloni? Saremo insieme a Verona sullo stesso palco per sostenere lo stesso sindaco. Gli avversari me li tengo a sinistra, non nel centrodestra”, ha aggiunto.