Martedì 7 giugno 2022 - 13:12

Roma, attacco M5S a Gualtieri: zero idee, servizi Ama a privati

"Le grandi menti che dovrebbero salvare Roma, stiamo freschi"

Roma, 7 giu. (askanews) – M5S all’attacco della giunta Gualtieri sul tema rifiuti, dopo l’incontro tra il sindaco di Roma e la sua lista civica. Secondo il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara, “dalla sua compagine arrivano solo suggerimenti che fanno accapponare la pelle: c’è chi vorrebbe smantellare Ama e privatizzare il servizio di raccolta rifiuti. Un’idea folle – secondo Ferrara – che vanificherebbe tutto il lavoro fatto dall’Amministrazione Raggi per ricostruire l’azienda, e che avrebbe come solo risultato quello di fare una marchetta ai soliti privati”.“Quando Gualtieri e i suoi parlano di rifiuti – attacca Ferrara, tra i fedelissimi dell’ex sindaca Virginia Raggi – si capisce solo una cosa: che non hanno idee. Siamo a inizio giugno e il sindaco ormai è costretto ad ammettere lo stato pietoso in cui versa la città che governa, eppure da lui non arriva un briciolo di soluzione concreta”. “Continua a parlare di ‘opportunità’ per il futuro – riporta Ferrara riferendosi all’incontro di ieri – e paventa l’utilizzo di grandi poteri conferiti alla sua persona. Ma nei fatti, continua a non far nulla”.“Privatizzare – secondo Ferrara – significa meno posti di lavoro e magari che chi ha fior di quattrini potrà permettersi di far ritirare la sua spazzatura, tutti gli altri si attaccano. Se queste sono le grandi menti che dovrebbero ‘salvare’ Roma, stiamo freschi”.