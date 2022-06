Martedì 7 giugno 2022 - 13:00

Mattarella: dalla Russia tensioni imperialistiche

E' necessario ripudio guerra e rispetto confini

Roma, 7 giu. (askanews) – “È opportuno richiamare valori come il ripudio della guerra, la convivenza pacifica, il rispetto dei confini in questo momento in cui l’aggressione della Russia all’Ucraina vorrebbe riportare le relazioni internazionali al prevalere di tensioni imperialistiche”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con la presidente della Georgia Salome Zourabichvili.Fdv/Int14