Martedì 7 giugno 2022 - 12:31

Lombardia, Erba(M5s): Regione acceleri su transizione ecologica

Maltempo sul Lago di Como effetto del cambiamento climatico

Milano, 7 giu. (askanews) – Il Movimento 5 stelle chiede che la Regione Lombardia acceleri il processo di transizione ecologica in modo da ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici. Loha scritto in una nota Raffaele Erba, consigliere regionale pentastellato, dopo il violento nubifragio che ha colpito il Comasco questa notte, dopo le devastanti alluvioni di luglio 2021. I comuni più colpiti sono Laglio, Carate Urio e la frazione di Careno (Nesso).“Il cambiamento climatico e un territorio che necessita di costanti manutenzioni stanno diventano una pericolosa combinazione. La storia si ripete nonostante tutte le nostre sollecitazioni a Regione Lombardia, purtroppo torniamo a vedere terribili immagini dal nostro Lago. Sempre con maggior frequenza, nel periodo estivo assistiamo a eventi estremi: nubifragi e bombe d’acqua che stanno mettendo in ginocchio un territorio spesso abbandonato dagli enti che ne dovrebbero aver cura. Sono necessari strumenti per anticipare le risorse per la messa in sicurezza e serve coordinare progetti di riqualificazione idrogeologica impiegando le risorse del Pnrr” ha osservato Erba.Si tratta, ha aggiunto, di “mie richieste fatte a Regione Lombardia attraverso diverse mozioni, ma che giacciono ferme nel cassetto. Un immobilismo le cui conseguenze vengono pagate sempre dai cittadini. Insieme a loro rischiano pesanti ripercussioni anche gli operatori del settore turistico. Bombe d’acqua, siccità e livello del Lago sempre più frequentemente sotto i minimi storici sono avvisaglie evidenti di un territorio bersagliato da fenomeni estremi: questi eventi climatici ci impongono di cambiare rotta il prima possibile. L’unica soluzione percorribile è accelerare sulla transizione ecologica e riconvertire i modelli di sviluppo impattanti in nuovi maggiormente sostenibili. Le tecnologie esistono ma serve accelerare nella loro diffusione” ha concluso.