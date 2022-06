Martedì 7 giugno 2022 - 18:38

Letta: armi a Ucraina? Nessuno si assumerà responsabilità rottura

"Convinto che il 21 la maggioranza si ricompatterà su un testo"

Roma, 7 giu. (askanews) – La maggioranza saprà trovare l’unità per il dibattito del 21 giugno in Parlamento sull’Ucraina, Enrico Letta ne è convinto e aggiunge: “Non credo che nessuno voglia assumersi la responsabilità di rotture che sarebbero negative. ”Parlando a Barletta a margine di un evento elettorale il leader Pd ha detto: “Io sono convinto che il 21 arriveremo in Parlamento con una maggioranza che si ricompatterà su un testo che condivideremo col governo. Credo che tutti abbiamo la stessa ambizione di un’Italia che sia – insieme a tutta Europa – determinante per obbligare la Russia a fermarsi e far si che si riesca ad arrivare alla pace”.