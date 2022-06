Martedì 7 giugno 2022 - 17:48

Gelmini: battaglia per autonomia Regioni non è di destra

"Riforma necessaria anche per superare diseguaglianze"

Firenze, 7 giu. (askanews) – “Faremmo l’interesse del Paese se facessimo uscire il dibattito sul tema del regionalismo dalla contesa politica contingente. La battaglia per l’autonomia non è una battaglia di destra”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, a margine di un incontro a Firenze, col presidente della Toscana, Eugenio Giani.“Va a merito del presidente Giani e prima di lui del presidente Bonaccini, aver posto, nelle rispettive Regioni, il tema dell’attuazione della riforma del Titolo V e dell’articolo 116 comma 3, quello che prevede la concessione di maggiori poteri alle Regioni”, ha continuato Gelmini. “Questo – ha concluso Gelmini – è un governo che ha nella sua vocazione il superamento del divario nord-sud e quindi non potremmo mai accettare una riforma che vada in contrasto rispetto al dettato del Pnrr che è quello di destinare il 40% della risorse al Mezzogiorno per superare le diseguaglianze”.