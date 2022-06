Martedì 7 giugno 2022 - 12:24

Carfagna: su riqualificazione Bagnoli cambio passo importante

Dobbiamo lasciarci alle spalle promesse non mantenute

Napoli, 7 giu. (askanews) – “Se saremo bravi, se sapremo lasciarci alle spalle le promesse non mantenute di questi anni, le inspiegabili lungaggini burocratiche, i conflitti istituzionali che hanno paralizzato la riqualificazione di Bagnoli, penso che potremo determinare un cambio di passo importante e dimostrare che al Sud non esistono cause perse, ma che le cause perse possono trasformarsi in scommesse vinte. Vorrei che fosse questo il messaggio che passasse da questa cabina di regia, da questo cambio di governance”. Così il ministro per il Sud Mara Carfagna a margine di un convegno a Napoli, risponde ad una domanda sull’area ex Italsider di Bagnoli, dove questa mattina il ministro è atteso alla riunione di cabina di regia.“Questa è la prima cabina di regia che si riunisce dopo le modifiche che ho voluto portare all’approvazione del Consiglio dei Ministri. – evidenzia Carfagna – Modifiche che attribuiscono al sindaco il ruolo di commissario straordinario, lo dotano di una struttura tecnica di supporto che prima non aveva, e gli conferiscono anche le leve necessarie per vincolare il soggetto attuatore al rispetto di un cronoprogramma ben preciso”.“Tra l’altro questa sarà una cabina di regia prevalentemente informativa, alla quale seguirà un’altra a strettissimo giro di carattere più operativo. Oggi parleremo anche della possibilità di liberare l’area di Bagnoli dei numerosi contenziosi che pesano su quell’area, che bloccano l’attività di riqualificazione e che scoraggiano anche ogni attività di investimento imprenditoriali. C’è un cambio di passo importante, mi auguro che da qui ai prossimi anni, perché non sarà evidentemente un percorso breve, ma Bagnoli possa trasformarsi da causa persa di Napoli, della Campania e dell’intero Mezzogiorno, in una scommessa vinta nel simbolo del Mezzogiorno che vuole riscattarsi”, conclude Carfagna.