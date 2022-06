Martedì 7 giugno 2022 - 09:21

Baby gang, Sala: lavorare su ragioni sociali, non solo repressione

"Anche se il territorio va controllato eccome"

Milano, 7 giu. (askanews) – Per risolvere il problema delle baby gang, che ormai ci sono “in tutta Italia e in tutto il mondo, bisogna lavorare di più, non solo di repressione, anche se il territorio va controllato eccome”, sulle ragioni sociali sottostanti. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, portando ad esempio la situazione problematica del quartiere milanese di San Siro, dove il tasso di disoccupazione elevato e le “aspettative deluse” rendono necessaria un’azione specifica, diversa da quella di altre periferie della città.