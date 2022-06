Martedì 7 giugno 2022 - 17:22

Autonomia, Giani: grande determinazione di Gelmini

"Mi auguro che legge sia approvata entro fine legislatura"

Firenze, 7 giu. (askanews) – “Il metodo che ha introdotto Mariastella Gelmini è molto corretto, quello di arrivare a definire una legge quadro che attui il profilo costituzionale. Poi, nel rispetto di quella legge, ogni Regione fa la sua proposta, creando la propria dialettica con lo Stato e arrivando a poter definire, per quel che ci riguarda, urbanistica, energia, beni culturali”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di un incontro a Firenze col ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini.“Penso anche alla possibilità per le Regioni di una maggiore autonomia sull’imposizione tariffaria e la tassa di scopo, magari per la sanità come esiste per il turismo, per affrontare le spese senza dover tagliare. Spero che in questa legislatura si arrivi all’approvazione della legge su cui sta lavorando con grande determinazione il ministro Gelmini”, ha concluso Giani.