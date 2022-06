Lunedì 6 giugno 2022 - 15:30

Sesto S.G., Di Stefano: grazie a Lombardia per risorse stanziate

Presidente Fontana visita il comune dell'hinterland milanese

Milano, 6 giu. (askanews) – “Ringrazio il governatore Attilio Fontana e Regione Lombardia che in questi cinque anni hanno dimostrato grande vicinanza e attenzione al nostro territorio”. Lo ha scritto in una nota il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che oggi ha accompagnato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Una visita nel Comune dell’hinterland milanese, soprattutto i luoghi che saranno oggetto di riqualificazione grazie ai fondi regionali, che coincide con la ricandidatura per il centrodestra dell’esponente leghista alle elezioni comunali del 12 giugno.Secondo Di Stefano quella con la Regione è “una collaborazione fattiva e una sinergia ottima in linea con la nostra idea di città in trasformazione”. Un capitolo a parte lo merita la Città della Salute e della Ricerca che sorgerà sulle ex aree Falck. Un investimento, da parte di Regione Lombardia, di 450 milioni di euro. “Sesto San Giovanni – ha commentato sindaco Di Stefano – diventerà una capitale internazionale nel campo della medicina e della ricerca scientifica grazie all’arrivo dell’Istituto dei Tumori e del Neurologico Besta. Gli ospedali si estenderanno su una superficie e 135.000 mq, genereranno 3.500 posti di lavoro legati alla sanità del distretto sestese e potranno contare su: 650 posti letto, 20 sale operatorie, 42 laboratori, 119 ambulatori, per un totale di 1,5 milioni di esami 24.000 ricoveri all’anno”.“Avremo anche il primo centro italiano per la formazione su tumori e neuroscienze con 22 aule dedicate. La nostra città è al centro di un progetto di trasformazione epocale e siamo orgogliosi di esserne protagonisti principali. Sesto non vuole smettere di correre e sono certo che l’importante contributo di Regione Lombardia maturato in questi cinque anni potrà continuare a rappresentare un motore decisivo verso lo sviluppo internazionale della nostra città” ha concluso.