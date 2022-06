Lunedì 6 giugno 2022 - 18:50

Lombardia, Pd: masterplan di Malpensa punto di partenza

Deve seguire sviluppo sostenibile, sia ambientale sia sociale

Milano, 6 giu. (askanews) – Un “punto di partenza”, a cui deve seguire uno sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale sia sociale. Il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale lombardo Samuele Astuti, entrambi del Pd, hanno commentato così il masterplan di Malpensa sottoscritto oggi. “Si tratta – hanno scritto in una nota – di un punto di partenza, frutto di un lungo lavoro di confronto tra Regione, amministrazioni locali e Sea che, come rappresentanti delle istituzioni, abbiamo seguito passo dopo passo con grande attenzione, anche con un confronto costante con il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria e quello di Lonate Pozzolo Nadia Rosa”.“Come Partito democratico siamo per lo sviluppo sostenibile di Malpensa, sia dal punto di vista ambientale che sociale. Per questo sappiamo che ora servirà la massima attenzione per creare nuova occupazione di qualità, evitando forme di precariato e contratti al ribasso. Per quanto riguarda il tema ambientale sarà necessario porre la massima attenzione affinchè le infrastrutture e le compensazioni ambientali decise con i territori siano realizzate. Questo perché è innegabile che Malpensa è un’infrastruttura strategica, che genera sviluppo e occupazione, ma è altrettanto evidente che ha un pesante impatto sul territorio. La stessa proficua collaborazione usata nella stesura del masterplan dovrà essere attuata nelle fasi successive del lavoro e dovrà coinvolgere anche coloro che hanno espresso preoccupazione e perplessità” hanno aggiunto gli esponenti del Pd.