Lunedì 6 giugno 2022 - 15:04

Lombardia, Pd: limitare disagi per interruzione Colico-Tirano

Regione intervenga, lavori potrebbero prolungarsi oltre 9 settembre

Milano, 6 giu. (askanews) – Regione Lombardia intervenga per limitare i disagi causati dall’interruzione della linea ferroviaria Colico-Tirano. A chiederlo, con un’interrogazione depositata oggi, sono il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Fabio Pizzul, e il capodelegazione del Pd in Commissione Trasporti, Gigi Ponti. “Regione Lombardia – affermano i consiglieri dem – ha il compito di controllare le interruzioni delle linee di trasporto pubblico locale. È doveroso quindi che ora si adoperi per ridurre i disagi dei pendolari e dei tanti turisti che la utilizzano nella stagione estiva”.Per questo motivo, secondo gli esponenti del Pd, la Regione innanzitutto deve chiedere a Rfi garanzia sui tempi dei lavori, previsti dal 26 giugno al 9 settembre, ma che potrebbero prolungarsi per la mancanza di materiale sul mercato. La Lombardia deve, inoltre, “rendere noto il piano sostitutivo di bus di linea e esplicitare con quali criteri è stato stilato e mettere in campo azioni di comunicazione capaci di arrivare a pendolari e turisti”.“Chiediamo – hanno concluso Pizzul e Ponti – infine alla Regione di convocare una cabina di regia con Trenord, Rfi, Agenzia del Tpl, Società di trasporto su gomma, Provincia, Comuni, sindacati e associazioni di categoria per monitorare e programmare al meglio le azioni necessarie a limitare i disagi”.