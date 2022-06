Lunedì 6 giugno 2022 - 18:07

Gorizia, Letta: alleanza larga in Friuli per battere Fedriga

"Vale in Friuli per i Comuni come per le prossime Regionali"

Gorizia, 6 giu. (askanews) – “Cosi’ come accade oggi nei capoluoghi al voto, anche per le Regionali del prossimo anno bisogna avere un’alleanza larga, forte, legame con i territori, che individuino una candidatura in grado di battere Fedriga. Bisogna dare agli elettori del Friuli Venezia Giulia una candidatura democratica, europeista, che non rappresenti i valori dell’io, subito, oggi, che sono i valori dell’immediatezza delle destre, ma che persegua una societa’ piu’ inclusiva, che pensi al noi invece che all’io”. Così Enrico Letta, segretario del pd, a Gorizia, per un incontro elettorale.“Le elezioni di Gorizia sono importanti perche’ ci aspettiamo di continuare la crescita dello scorso autunno in Fvg, quando abbiamo avuto la grandissima speranza e una quasi vittoria di Francesco Russo a Trieste, al quale e’ mancato solo l’ultimo centimetro – ha concluso Letta -. Il passaggio dopo Gotizia sara’ la regione FVG”