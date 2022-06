Lunedì 6 giugno 2022 - 17:22

Baby gang, Scurati(Lega): Lamorgese si assuma proprie responsabilità

Fatti Garda frutto di mancati controlli e immigrazione senza regole

Milano, 6 giu. (askanews) – “Che fine hanno fatto le femministe e i moralisti di sinistra che attaccavano gli Alpini per le presunte violenze di Rimini poi rivelatesi infondate? I fatti di Desenzano e Peschiera del Garda sono di una gravità sconvolgente. Le immagini e i video sono eloquenti e imbarazzanti, il modello di sicurezza del Ministro degli Interni Lamorgese ha fallito miseramente, ora si assuma le proprie responsabilità”. Lo ha scritto in una nota Silvia Scurati, Consigliere regionale della Lega in Lombardia, in relazione ai fatti accaduti giovedì 2 giugno quando centinaia di giovani nordafricani si sono dati appuntamento sul Lago di Garda.“Una marea umana di almeno 1.500 persone riversate sul lungolago sotto gli effetti di fumo e alcool con il solo intento di prendere d’assalto negozi, turisti, fare risse e sfasciare tutto è indegno per un Paese civile. Questo in completa libertà fino all’arrivo degli uomini delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa” ha continuato l’esponente leghista.“La domanda che sorge spontanea è solo una: tutto questo poteva essere evitato? Sicuramente sì, centinaia di giovani africani arrivati a Peschiera in treno da Milano con intenzioni provocatorie e minacciose non passano certo inosservati. A farne le spese purtroppo, come ormai di prassi quando si tratta di stranieri, sono anche le dieci ragazze molestate sul treno e sul lungolago, aggredite dal branco perché ‘bianche'” ha proseguito.“La sinistra dice di difendere le donne, ma non alza un dito per condannare le violenze, vere, compiute dagli stranieri. È evidente la complicità di una certa parte politica come accaduto per i fatti Capodanno in Piazza Duomo. Questi sono i risultati di anni di immigrazione incontrollata che hanno portato alla creazione di una subcultura di giovani africani aggressivi e razzisti nei confronti del Paese che li ospita” ha concluso.