Sabato 4 giugno 2022 - 13:23

Le parole di Salvini sulla leadership e sul governo

Il segretario leghista in un incontro elettorale in Friuli Genezia Giulia

Roma, 4 giu. (askanews) – “Assolutamente no”. Questa la risposta di Matteo Salvini ai giornalisti che a Lignano Sabbiadoro gli chiedevano se la leadership della Lega fosse in discussione. Il leader del Carroccio si trova nella cittadina balneare insieme al governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, per un incontro elettorale.Quanto ai furuti assetti di governo, il leader leghista ha detto: “Il Governo di responsabilità nazionale non è una possibilità nel 2023″. Altri Governi con il Pd, passata l’epidemia e finita la guerra, non ce ne saranno più”, ha assicurato. Alle prossime elezioni, “la Lega sosterrà una coalizione di Centrodestra che ha idee ben diverse dalla sinistra”.Infine, sul conflitto ucraino, Salvini ha ribadito le sue posizioni: “Tutti gli italiani che sto incontrando, da nord a sud, mi dicono ‘Matteo, vai avanti e lavora per la pace’. Bisogna fermare questa guerra e bisogna smetterla di inviare armi perché la pace adesso è urgente per salvare vite in Ucraina ma anche per salvare posti di lavoro e famiglie in Italia” ha aggiunto. “La benzina è a due euro al litro, la luce e il gas aumentano, fare la spesa diventa proibitivo; io sto quindi continuando a lavorare con tutti, ascoltando tutti, per fermare questa maledetta guerra”, ha proseguito il leader del Carroccio. “Sono veramente stupito, sconcertato e inorridito dalle critiche perché le critiche si dovrebbero riservare a chi alimenta la guerra non a chi lavora per la pace”, ha concluso.Fdm/Pie