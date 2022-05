Lunedì 30 maggio 2022 - 10:05

Ue, Borrell assicura: troveremo accordo per l’embargo sul petrolio russo

Attesa per la proposta e possibili veti

Roma, 30 mag. (askanews) – I Paesi membri dell’Unione europea potrebbero raggiungere un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, che include anche le restrizioni sull’importazione di petrolio, secondo il numero uno della diplomazia Ue Josep Borrell. “Dobbiamo decidere all’unanimità. Ci sono stati colloqui tesi ieri pomeriggio e anche stamattina. Penso che questo pomeriggio potremo presentare ai leader dei Paesi un accordo”, ha detto a France Info parlando del Summit Ue di oggi e domani.Rispondendo alla domanda sul possibile veto dell’Ungheria e di altri Paesi dell’Europa orientale sull’embargo al greggio russo Borrell ha risposto: “No, non penso, ci sarà un accordo alla fine”. In base a una proposta discussa ieri, il bando al petrolio russo da fine anno avrebbe previsto l’esenzione per l’oleodotto russo Druzhba che rifornisce Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia. “Dobbiamo prendere in considerazione le circostanze individuali di tutti”, ha detto Borrell, dando ad alcuni Paesi “più tempo per adattarsi”.dmo/sam