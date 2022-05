Venerdì 13 maggio 2022 - 11:35

Draghi: Sud protagonista, basta con pigri pregiudizi

Ha una storia complessa

CONDIVIDI SU:





















Roma, 13 mag. (askanews) – Il Mezzogiorno deve essere “protagonista delle grandi sfide dei nostri tempi”, “l’evoluzione delle politiche pubbliche per il Meridione è spesso rappresentata come una successione di inevitabili sprechi, fallimenti. La storia economica del Sud nel Secondo Dopoguerra è però più complessa di come raccontano questi pigri pregiudizi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al Forum ‘Verso Sud’, organizzato dalla ministra Mara Carfagna assieme al Forum Ambrosetti.Bac/Int5