Lunedì 2 maggio 2022 - 21:30

Approvato il Dl aiuti senza il M5s. Draghi: difendere famiglie e imprese

In conferenza stampa anche i ministri Franco e Cingolani

CONDIVIDI SU:





















Roma, 2 mag. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha approvato in serata il Dl aiuti. Il M5s non ha partecipato al voto, in dissenso sul termovalorizzatore voluto dal sindaco Gualtieri per risolvere la questione rifiuti a Roma. Le motivazioni in una nota: “Abbiamo chiesto una cosa che credevamo scontata. Eravamo favorevoli alla norma sui poteri straordinari al sindaco di Roma e, in particolare, anche a quella che gli attribuisce la facoltà di autorizzare nuovi impianti per lo smaltimento rifiuti in deroga a tutte le norme ma avevamo chiesto che questi nuovi impianti, in linea con la normativa europea, fossero di nuova tecnologia, eco-sostenibili e non inceneritori come preannunciato più volte dall’amministrazione capitolina. Niente di tutto questo. Si è preferito mantenere una norma che non c’entra nulla con la sicurezza energetica e il sostegno alle famiglie e alle imprese. Una norma che contraddice la transizione ecologica e riporta indietro le lancette dell’orologio”.Draghi ha poi parlato in conferenza stampa, per dare una cornice alle misure, con gli interventi del governo sulle bollette, i carburanti e l’energia che si sono resi necessari a fronte dei rincari dovuti alla guerra di invasione russa in Ucraina.Il dl approvato oggi è “un provvedimento molto articolato, con l’obiettivo principale di difendere il potere di acquisto delle famiglie e la capacità produttiva delle imprese”, così Draghi. “Questo decreto – ha aggiunto – testimonia l’impegno del governo nel sostenere le famiglie, in particolare le più povere, le imprese nel clima di grandissima incertezza che c’è. Il governo fa il possibile per poter dare un senso di protezione, di vicinanza a tutti gli italiana e le decisioni di oggi rappresentano bene la determinazione del governo. E’ il senso del governo stesso”. Nel dl aiuti, ha proseguito il premier, ci sono “numerose liberalizzazioni, importanti riforme e semplificazioni per le rinnovabili, che ci permettono di accelerare la transizione ecologica e fare lo scatto negli investimenti nelle rinnovabili che contribuiranno a renderci più indipendenti dal gas russo”.E ha proseguito: “Le misure di oggi affrontano prima di tutto il problema del caro vita che penalizza la grande generalità dei cittadini e può frenare la ripresa, ad aprile l’inflazione era a 6,2%, in calo rispetto a marzo ma ai livelli più alti degli ultimi decenni. Questo dipende in grande misura dall’energia. Cosa significa? Che sono situazioni temporanee e vanno affrontate con strumenti eccezionali. Senza questo intervento si indebolisce l’economia e poi si creano situazioni permanenti di povertà. L’economia attualmente attraversa una fase di rallentamento, meno 0.2% nel trimestre, non è per ora recessione. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi”, ha aggiunto. “Il provvvedimento – ha proseguito – di oggi vale 14 miliardi che si aggiungono agli oltre 15 mld precedenti, in totale quasi 30 miliardi, senza ricorrere a scostamenti di bilancio. Questo sta a dimostrare che non sono tanto gli strumenti che contano ma la risposta alle esigenze”. Con il dl aiuti “veniamo incontro anche alle esigenze manifestate nella riunione con i sindacati che voglio ringraziare per contributo fattivo e costruttivo”. “Il governo – così sempre Draghi – trova il suo senso nella protezione delle famiglie e delle imprese” e “resta pronto a tutti gli interventi che dovessero essere necessari nel caso di peggioramento della congiuntura”.Con il dl aiuti “rinnoviamo per altri due mesi il taglio delle accise su benzina e gasolio”, ha dettagliato Draghi. Inoltre, ha scandito, il governo ha varato un “importante provvedimento di sostegno ai redditi per 28 milioni di italiani” tra cui i pensionati, per chi ha redditi “fino a 35mila euro ci sarà un bonus uguale per tutti di 200 euro”.Ha poi passato la parola al ministro Franco. Questi ha spiegato: circa 14 miliardi del decreto aiuti sono finanziati per 8 miliardi dai margini sul deficit indicati nel Def e per 6 miliardi dall’estensione del prelievo sugli extraprofitti delle imprese energetiche. Ha proseguito il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani: l’insieme delle iniziative già prese e le nuove norme contenute nel decreto aiuti, sui rigassificatori in particolare, “ci consentirà per metà 2024 di essere virtualmente indipendenti dal gas russo”.Afe/Bac/Red/Int2