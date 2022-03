Giovedì 24 marzo 2022 - 20:12

Fosse Ardeatine, Mattarella ha celebrato il 78esimo anniversario

Cerimonia al Mausoleo, presenti Casellati e Fico

Roma, 24 mar. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ai presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico e al ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ha partecipato questo pomeriggio alla cerimonia commemorativa del 78* anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma, in cui vennero uccise 335 persone tra civili e militari, prigionieri politici, ebrei, detenuti comuni.Mattarella, accolto da un reparto in rappresentanza di tutte le nostre forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) più Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Croce Rossa ha deposto una corona di alloro sulla lapide dedicata ai caduti del 24 marzo 1944, vittime di una azione di rappresaglia da parte delle forze militari tedesche in seguito all’attentato partigiano in via Rasella. Attentato in cui rimasero uccisi 33 tedeschi.Alla cerimonia sono intervenuti il presidente e il segretario generale dell’Anfim (Associazione nazionale famiglie italiane martiri), Francesco Albertelli e Marco Trasciani, che ha letto i nomi dei 335 uccisi.La commemorazione – cui erano presenti, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, la vicesindaca di Roma Silvia Scozzese, il vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Pierluigi Sanna – è proseguita con la preghiera cattolica recitata dal cappellano militare, monsignor Sergio Siddi, e con la preghiera ebraica officiata da Riccardo Di Segni. Al termine, il Presidente Mattarella ha reso omaggio alle vittime recandosi all’interno del Mausoleo ardeatino, nelle grotte dove avvenne l’eccidio.Fdv/Int2