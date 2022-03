Venerdì 11 marzo 2022 - 20:22

Zelensky sabato in collegamento con la manifestazione di Firenze

Per la pace

CONDIVIDI SU:





















Roma, 11 mar. (askanews) – “Una manifestazione per la pace che unirà l’Italia e l’Europa e che vedrà Firenze come epicentro delle mobilitazioni nazionali ed europee contro la guerra in Ucraina: è ‘Cities stand with Ukraine’, manifestazione promossa dal sindaco Dario Nardella e presidente di Eurocities, associazione che raggruppa più di 200 città europee di almeno 250.000 abitanti, che si terrà domani a partire dalle 15 in piazza Santa Croce, nel corso della quella si collegherà il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky”. Lo annuncia un comunicato del Comune di Firenze.La manifestazione sarà introdotta e moderata dalla conduttrice televisiva e scrittrice Camila Raznovich. In piazza Santa Croce non sarà allestito un palco poiché questa funzione sarà assolta dal sagrato della chiesa: sarà da lì che interverranno oltre al sindaco Dario Nardella, alcuni sindaci italiani tra cui il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri.“Tutti a Firenze contro la guerra di Putin e per la pace in Ucraina”, ha scritto su twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, invitando alla manifestazione.Sarà allestito un maxischermo sul quale saranno trasmessi l’esecuzione dell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, che dal cenacolo di Santa Croce suonerà ‘Ave Verum Corpus’ di W.A.Mozart, e alcuni contributi tra cui quelli della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e dei sindaci europei di KievVitalij Klycko, di Atene K?stas Bakogißnnis, di Varsavia Rafal Trzaskowski e di Marsiglia Benoît Payan.Hanno aderito: Acli, Aduc, Ali Lega delle Autonomie locali, Anci, Anpi, Arci, Articolo 1, Azione!, Cgil, Cisl, Comuni di Arezzo, Assisi, Avellino, Bari, Bagno a Ripoli, Belluno, Bergamo, Bologna, Borgo San Lorenzo, Brescia, Cagliari, Calenzano, Capannori, Carpi, Collesalvetti, Crema, Cremona, Figline-Incisa, Genova, Greve in Chianti, Gualdo Tadino, Latina, Lecce, Lecco, Lucca, Mantova, Marradi, Marzabotto, Montaione, Milano, Napoli, Nuoro, Palermo, Pesaro, Pontassieve, Potenza, Prato, Reggello, Reggio Calabria, Rignano sull’Arno, Roma, Scandicci, Sesto Fiorentino, Sestri Levante, Signa, Torino, Venezia, Coordinamento Comuni per la pace provincia di Torino, Diaconia valdese fiorentina, Filarmonica di Firenze Rossini, Fondazione Symbola, Italia Viva, Forza Italia, Legambiente Toscana, Libera, Partito Democratico, Più Europa, Psi, Sinistra Italiana, Uil, Uisp, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Toscana, Rete dei Comuni sostenibili, Verdi Europei.Pol/Gal/Int2