Mercoledì 9 marzo 2022 - 17:07

Logo Areu sulla giacca di Salvini, interrogazione a Regione Lombardia

Lavoratori Cobas dell'agenzia: offesi dall'iniziativa del capo della Lega

Milano, 9 mar. (askanews) – L’uso dei loghi istituzionali della Regione Lombardia e di quello dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, Areu, da parte di Matteo Salvini nel corso del suo viaggio a Przesmyl, – dove il sindaco della cittadina polacca si è rifiutato di ricevere il leader della Lega stigmatizzando il legame di amicizia tra l’ex ministro e Putin – è oggetto di una interrogazione al presidente della giunta della Regione Lombardia, Attilio Fontana.L’interrogazione – presentata dal consigliere regionale Luigi Piccirillo, gruppo misto – chiede conto se “Regione Lombardia e Areu hanno espressamente autorizzato Matteo Salvini a utilizzare i loghi istituzionali sul giubbotto che lo stesso ha indossato in occasione della sua visita ai profughi ucraini e, in caso contrario, se hanno preso o intendono prendere provvedimenti per dissociarsi dalla scelta del politico, al fine di chiarire ai cittadini che la ‘missione’ politica non è stata organizzata da Areu e Regione Lombardia”.I loghi istituzionali erano infatti presenti e ben visibili sulla giacca che Matteo Salvini ha indossato nel corso del suo viaggio in Polonia e in particolare durante il tentativo da parte del leader della Lega di essere ricevuto dal sindaco di Przesmyl impegnato nell’accoglienza dei profughi ucraini in fuga dall’esercito russo.L’interrogazione dà conto anche delle proteste dei lavoratori dell’Areu iscritti ad Adl Cobas che si sono dissociati dalla iniziativa di Salvini in Polonia. “Ricordiamo che i giubbotti con il marchio Areu non sono in vendita nelle bancarelle, ma in dotazione ai lavoratori e pagati con i soldi dei contribuenti, Areu è un’agenzia governativa e non un’azienda privata. Vedere Salvini indossare il nostro giubbotto in Polonia davanti alle telecamere di fotografi e giornalisti con il sindaco di Przemysl, Wojciech Bakun, in un’operazione propagandistica, ci ripugna e offende come lavoratori e lavoratrici – è la nota di protesta dei lavoratori Areu riportata nel testo dell’interrogazione – Salvini con quel giubbotto sottratto impropriamente, compromette l’immagine di Areu e dei suoi lavoratori e lavoratrici nei confronti di tutti i cittadini”.Lfe/Int2