Domenica 20 febbraio 2022 - 12:45

“Troppo testosterone, vogliamo donne competenti” (Emma Bonino)

"Non basta essere donne per essere migliori ma nemmeno uomini"

Roma, 20 feb. (askanews) – “Non basta essere donne per essere migliori ma non basta neppure essere uomini e voi lo avete sempre pensato”, “mi piacerebbe arrivare a un nostro congresso in cui al tavolo della presidenza ci fossero, almeno per la metà, donne competenti. Non è che vogliamo una donna, vogliamo una persona competente nel campo di sua responsabilità”. Lo ha detto la senatrice di Più Europa Emma Bonino chiudendo tra gli applausi il suo intervento al congresso di Azione di Carlo Calenda, che recentemente si è federata con Più Europa.“Da quando ero piccola sono abituata a persone di carattere, da mio padre a Pannella, da Sciascia a Tortora, a volte, caro Carlo, con il testosterone un po’ alto. Lo dico perchè tra amici ci si parla, non ci si ossequia”, “serve autocontrollo, contare fino a dieci”, ha concluso Bonino.Vep/Int9