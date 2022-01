Lunedì 31 gennaio 2022 - 20:45

Meloni dice che quello che ha fatto Salvini è folle

"Sono delusa, non ci siamo più sentiti"

Roma, 31 gen. (askanews) – “Secondo me è folle quello che ha fatto Salvini, folle per lui non per me. Dieci minuti prima della nota di Mattarella mi ha scritto: ‘Se sei nel tuo ufficio salgo’.E poi è uscita la nota di Mattarella”. Lo ha detto a ‘Quarta repubblica’, in onda stasera su Rete 4, la leader di Fdi Giorgia Meloni.”Sono delusa, per il metodo e per il merito”, ha aggiunto. Vi siete più sentiti? “No”.Afe/Int5