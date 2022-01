Sabato 29 gennaio 2022 - 20:26

Quirinale, applauso fragoroso in Transatlantico al Mattarella bis

Da Di Maio a Toti ed Emiliano applausi al superamento del quorum

Roma, 29 gen. (askanews) – Anche in Transatlantico, oltre che nell’aula di Montecitorio, è scattato un fragoroso applauso in al superamento del numero dei voti richiesti per l’elezione del presidente della Repubblica. I voti per Sergio Mattarella hanno superato il quorum di 505 voti alle 20.19.Tra i grandi elettori che assistevano in transatlantico allo spoglio davanti ai televisori allestiti dalla camera il ministro degli esteri Luigi di Maio, il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e quello della regione Puglia Michele emiliano.Sam/Int2