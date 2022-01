Venerdì 7 gennaio 2022 - 19:07

Il governo impugnerà la chiusura delle scuole in Campania

Necessario passaggio in Cdm

Roma, 7 gen. (askanews) – Il governo è orientato ad impugnare la decisione di tenere chiuse fino a fine gennaio le scuole elementari e medie in Campania, annunciata dal governatore della Vincenzo De Luca. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Per l’impugnativa, viene chiarito, è necessario un passaggio in Consiglio dei ministri.Arc/Int2