Giovedì 9 dicembre 2021 - 17:41

Fontana: Lombardia in zona bianca anche la prossima settimana

Sotto le soglie di allerta l'occupazione dei posti letto negli ospedali

Milano, 9 dic. (askanews) – “I dati settimanali che domani la cabina di monitoraggio di Iss e ministero della Salute valuteranno confermano la Lombardia in zona bianca anche per la prossima settimana”. A comunicarlo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.“L’indice Rt ospedaliero – prosegue il governatore – continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03.Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto (registrate martedì scorso da Iss) in terapia intensiva, 8 per cento, e area medica, 12 per cento”.“Oggi – aggiunge Fontana – registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 mila abitanti a 7 giorni, che passa da 182 registrato ieri, a 170, e a zero ingressi in terapia intensiva. Dati quindi incoraggianti che portano a confermare che la somministrazione delle terze dosi sta rallentando la crescita dei ricoveri”.“Ringrazio ancora i lombardi – conclude – e tutto il personale sanitario che si sta prodigando in questa straordinaria campagna vaccinale decisiva per contrastare il virus. Avanti così!”.Red-Mlo/Int2