Domenica 28 novembre 2021 - 17:46

Letta ribadisce il suo no al voto anticipato

No tossine sul Quirinale

Roma, 28 nov. (askanews) – “E’ giusto che ci sia il finanziamento pubblico ai partiti, non vogliamo andare a votare in questo momento di pandemia anche perché vogliamo che il Parlamento faccia delle cose come la riforma del finanziamento pubblico e quella dei regolamenti parlamentari che limiti il trasformismo parlamentare. Non è possibile che il gruppo Misto sia il terzo gruppo” per numero di parlamentari. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato alla Festa dell’Ottimismo a Firenze.Quanto alla successione a Mattarella, Letta ha detto: “Il gioco del Quirinale appassiona, ma se tutte le tossine di questo gioco vengono scaricate sull’agenda politica” si perde unità e comunque “non ho mai visto un presidente della Repubblica scelto due mesi prima, sono sempre stati scelti due settimane prima”.Vep/Pie