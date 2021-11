Mercoledì 24 novembre 2021 - 20:01

Speranza: entro la settimana la decisione Ema sul vaccino under 12

Arrivo delle dosi pediatriche Pfizer nella terza decade dicembre

Roma, 24 nov. (askanews) – Il primo passaggio formale per la vaccinazione per l’under 12 sarà l’approvazione da parte di Ema del vaccino Pfizer nella fascia 5-11 anni nella dose ridotta, che è un terzo della dose utilizzata finora. “Probabilmente questa decisione può avvenire già domani o comunque entro questa settimana”: lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi a conclusione del Cdm che ha approvato all’unanimità il nuovo decreto con le misure per il Super Green Pass.“A quel punto gli atti formali verranno inviati ad Aifa, che farà le opportune verifiche – ha aggiunto Speranza – e si pronuncerà dando probabilmente un parere allineato a quello di Ema. Poi noi dobbiamo aspettare l’arrivo e la consegna di queste dosi pediatriche da parte di Pfizer, perché sono dosi differenti, e saranno consegnate soltanto nella terza decade di dicembre”.“Nel frattempo – ha concluso – faremo una campagna di comunicazione: al tavolo del ministero della Salute sono state già convocate le principali società scientifiche, le organizzazioni dei pediatri italiani. Credo che l’indicazione che daremo come governo sarà di ascoltare i propri pediatri e i propri medici. Penso che questa sia l’indicazione più saggia.L’indicazione del governo è di fidarsi della scienza,d el nostro personale sanitario e ascoltare la voce dei nostri pediatri”.Ssa/Int2