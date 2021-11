Sabato 20 novembre 2021 - 14:52

Consigliere leghista contro Liliana Segre per le sue posizioni sì vax

Cecchetti: da Meroni modo di criticare inaccettabile

Milano, 20 nov. (askanews) – Un consigliere provinciale brianzolo della Lega, Fabio Meroni, ha attaccato su Facebook la senatrice a vita Liliana Segre a causa delle sue posizioni pubbliche a favore dei vaccini contro il Covid, che l’esponente del Carroccio invece avversa. “Mancava lei, 75190” ha scritto il due volte sindaco di Lissone e parlamentare del Carroccio, senza citare Segre ma indicando con il codice numerico che i nazisti le avevano tatuato sul braccio quando, a 13 anni, era stata deportata nel campo di concentramento di Auschwitz.“Ognuno ovviamente può esprimere liberamente il suo pensiero e le proprie critiche politiche, verso chiunque e su qualunque tema, ma il modo in cui il consigliere Fabio Meroni si è rivolto alla senatrice Liliana Segre è inaccettabile e non rappresenta il pensiero di nessuno. E per questo chiederò provvedimenti” haannunciato in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.Asa/Int9