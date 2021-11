Martedì 16 novembre 2021 - 21:01

Patuanelli: favorevoli a ogni misura per abbassare i contagi

Affrontare situazione con principio adeguatezza e proporzionalità

Roma, 16 nov. (askanews) – Per affrontare la pandemia Covid bisogna continuare “a seguire il principio di adeguatezza e proporzionalità delle norme, è quello che abbiamo sempre cercato di fare. Lo faremo anche in questa fase. Noi siamo favorevoli a tutte le misure che ci aiutano ad abbassare i contagi, ad affrontare questa pandemia non tornando con le terapie intensive chiuse, su questo ci sarà un dibattito ma soprattutto l’ascolto della scienza”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, intervistato a Porta a porta nella puntata che andrà in onda stasera, sottolineando che il vero problema sono ancora una volta le terapie intensive.Patuanelli ha poi aggiunto, in merito alla ipotesi di obbligo vaccinale, che “l’obbligatorietà al 100% è oggettivamente difficile ad attuare nei fatti”.