Lunedì 15 novembre 2021 - 12:28

Mattarella: contagi in aumento, rispettiamo le norme e affidiamoci alla scienza

Il Capo dello Stato all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Siena

Siena, 15 nov. (askanews) – “Stiamo affrontando un periodo in cui i contagi riprendono. L’Europa è investita da una nuova ondata di contagi, anche in Paesi grandi e ben organizzati che appaiono in grande difficoltà. Nel nostro Paese, grazie alla serietà dei nostri concittadini, la situazione è meno allarmante, ma registriamo un aumento costante di contagi, limitato ma costante. Questo ci richiama al dovere di osservare con attenzione le norme di cautela e di considerare l’importanza dell’affidamento alla scienza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Siena.Sam