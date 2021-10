Domenica 31 ottobre 2021 - 16:58

“Abbiamo riempito di sostanza i nostri bla bla bla” (Draghi alla fine del G20)

"La nostra credibilità dipende dalle nostre azioni

Roma, 31 ott. (askanews) – I giovani “dicono che sono stanchi di questo bla bla bla: penso che questo vertice abbia riempito di sostanza le nostre parole”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, chiudendo il G20 di Roma.“Siamo consapevoli che la nostra credibilità dipende dalle nostre azioni”, ha aggiunto.“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti ma dobbiamo ricordarci delle stridenti disuguaglianze che richiedono un intevento assiduo”, ha continuato il presidente del Consiglio.“Quale è il successo di questo vertice? In che cosa abbiamo raggiunto traguardi considerevoli? Abbiamo stanziato molte risorse, potenziato gli impegni, allargato la loro portata ma abbiamo fatto in modo che i nostri sogni come ha detto il segretario generale dell’Onu siano vivi, migliorino. Ora dobbiamo concentrarci sull’attuazione”.“Sono lieto di annunciare che l’Italia triplicherà l’impegno finanziario a 1,4 miliardi l’anno per i prossimi 5 anni” per il fondo green sul clima, ha dichiarato infine Draghi.Int9