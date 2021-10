Martedì 26 ottobre 2021 - 20:24

Per il Pd è sbagliato concedere la cittadinanza a Bolsonaro in Veneto

Totale contrarietà

Venezia, 26 ott. (askanews) – “Davvero per celebrare ‘l’epopea dell’emigrazione veneta c’era bisogno di concedere la cittadinanza onoraria a Bolsonaro? La vera strumentalizzazione è questa, utilizzarla per giustificare una decisione totalmente sbagliata”. Così i consiglieri del PD Veneto in merito al riconoscimento del Comune padovano di Anguillara a Jair Bolsonaro.“Nessuno di noi – hanno proseguito gli esponenti Dem – nell’esprimere totale contrarietà alla decisione del Comune di Anguillara Veneta, ha mai pensato minimamente di mettere in discussione il valore e il ruolo dell’emigrazione veneta e italiana. La questione è di tutt’altra natura e si lega alla figura del presidente brasiliano, la cui epopea politica ed istituzionale non è certo nobile e ogni giorno si arricchisce di nuovi capitoli. Proprio oggi, per esempio, Facebook e YouTube hanno rimosso un video presente nei suoi canali social, poiché affermava che c’era una correlazione tra l’Aids e i vaccini contro il Covid”.Bnz/Int2