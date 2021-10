Lunedì 18 ottobre 2021 - 17:54

I conteggi (e le considerazioni) di Salvini

Il centrodestra ha più sindaci di prima

Roma, 18 ott. (askanews) – Sancito il 5 a 0 per il centrosinistra alle elezioni comunali, Matteo Salvini commenta: “In 65 comuni al ballottaggio, il centrodestra aveva 8 sindaci uscenti. Coi dati che abbiamo al momento passiamo da 8 a 10 sindaci delle città che sono andate al ballottaggio”. E poi sostiene: “Dai dati che emergono a Roma, Torino e Trieste vengono riconfermati gli uscenti”. Nelle grandi città, in realtà, l’unico sindaco uscente era Di Piazza a Trieste per il centrodestra.E Salvini insiste sul dato generale: “In Lombardia in 10 comuni al ballottaggio siamo passati da 8 a 2 per gli altri a 5 a 5. In alcune città non è iniziato spoglio, non sono in grado di fare commenti approfonditi. Ma abbiamo più sindaci, chiaro che avremmo preferito vincere a Roma che perdere a Roma”.E ribadisce: “Nelle grandi città è stato riconfermato chi governava. L’errore è stato arrivare troppo tardi col nome solo alla fine. Ho chiesto ad alleati di presentare i prossimi candidati già a fine novembre”.Rea/Int2