Domenica 17 ottobre 2021 - 20:09

Affluenza alle ore 19 al 26,71%, 5 punti in meno su primo turno

A Roma e Torino votanti inferiori alla media nazionale

Roma, 17 ott. (askanews) – In calo anche alle 19 l’affluenza per i ballottaggi, rispetto al primo turno. Secondo i dati pubblicati sul sito del Viminale ha votato il 26,71% degli aventi diritto, quasi 5 punti in meno rispetto al primo turno quando si era recato alle urne il 31,65% degli elettori.Affluenza inferiore alla media nazionale sia a Roma che a Torino, per i ballottaggi. Nella capitale l’affluenza è stata del 25,32%, contro il 29,61% di due settimane fa. A Torino ha votato il 25,28%, mentre era il 29,79% al primo turno.Le urne resteranno aperte fino alle 23 e riapriranno domani dalle 7 alle 15.Pol