Sabato 16 ottobre 2021 - 13:10

Cosa ha detto il vice presidente del Csm, David Ermini

Al convegno di Magistratura indipendente a Napoli

CONDIVIDI SU:





















Roma, 16 ott. (askanews) – “Diciamo la verità, attorno alla giurisdizione e al rinnovato prestigio della magistratura – specialmente in questa fase di ricostruzione della coesione sociale e del tessuto economico-produttivo dopo la fase pandemica acuta, che esige centralità di ruolo del corpo giudiziario a tutela dei diritti e a presidio di legalità – si giocherà buona parte del rilancio del Paese”. Lo ha detto il vicepresidente del Csm, David Ermini, intervenendo al convegno organizzato da Magistratura Indipendente a Napoli sulle riforme.“Ciò implica, da parte di tutti noi – da parte del Consiglio, dell’associazionismo giudiziario e di ciascun magistrato – un convinto sforzo rigeneratore che, facendo tesoro degli errori gravi e delle distorsioni del passato, sappia ricomporre il legame fiduciario con i cittadini. Le riforme potranno in tal senso aiutare, ma il loro successo – è bene insistere sul punto – dipenderà in massima parte dal profondo rivolgimento e rinnovamento culturale e morale a cui è chiamata in prima battuta la magistratura”, ha osservato Ermini.“Il discredito che in questi anni ha colpito la magistratura – ha sottolineato Ermini – è, per intensità e qualità, di tale portata che non lascia scelte se non riflettere seriamente e in forma autocritica sui propri comportamenti. Troverei superfluo citare qui le ragioni di questo discredito, e lascerei anche da parte, sebbene meritevole di considerazione, una certa narrazione giornalistica – a volte interessata, sicuramente fuorviante – che enfatizza la crisi associando episodi tra loro oggettivamente scollegati e di diversa natura. Il fatto è che l’opinione pubblica è scossa e turbata”.Secondo Ermini “la reazione davvero efficace al rischio di ulteriori e più pesanti sfilacciamenti del tessuto fiduciario sta nella rifondazione valoriale della magistratura e delle sue realtà associative, da cui mi aspetto la piena consapevolezza della deriva correntizia e dei suoi danni e una riflessione trasversale e a tutto tondo senza accampare imbarazzanti distinguo o rivendicazioni, come talora ancora avviene, di superiorità morale”.“Le correnti sono espressione di un necessario pluralismo e riflesso di sfaccettature culturali che devono trovare rappresentanza in Consiglio, è però indispensabile che sappiano ritrovare il loro spirito originario e che l’assenza di vincolo di mandato tra componente e corrente di appartenenza sia interiorizzata come sacro principio nella coscienza di ciascun magistrato. Chi è eletto al Consiglio non risponde a rapporti fiduciari ma solo alla Costituzione, e deve svolgere la sua funzione in assoluta indipendenza e imparzialità”, ha aggiunto.“E’ un clima già di per sé di turbamento e sfiducia, e certo non aiuta un dibattito pubblico – alludo a recenti sentenze e indagini – che spesso alimenta contrapposizioni tra tifoserie politiche. Non che le decisioni della magistratura non possano essere giudicate – ha proseguito – ma se legittima è la critica (fermo restando che solo una serena lettura delle motivazioni potrà dare compiuta cognizione di un verdetto), non altrettanto lo sono strumentalizzazioni di parte, toni denigratori o dubbi sull’imparzialità dei giudici magari agitando lo spettro di una giustizia ad orologeria”.Secondo Ermini, “il governo deve provvedere destinando le risorse necessarie per far funzionare le riforme messe in campo, a partire dall’effettiva copertura della pianta organica. Bisogna coprire tutti i posti vacanti, che sono troppi, svolgendo nuovi concorsi (per reclutare uditori in proporzioni decisamente superiori all’ordinario) e riducendo i tempi delle relative procedure, sia per quello che riguarda la magistratura che il personale amministrativo e ausiliario. Se non si adeguano i numeri negli uffici giudiziari, non si cerchi poi di addossare sui magistrati, già ora gravati da onerosi carichi di lavoro, colpe per ritardi o fallimenti processuali. Sono comunque convinto che se davvero si potrà arrivare, con il contributo fattivo di tutti gli attori della giurisdizione, a ridurre i tempi dei processi, ciò andrà a diretto beneficio della credibilità della magistratura che resta di importanza vitale in un regime liberaldemocratico”, ha aggiunto.Ermini ha esortato “la magistratura – ma vale ugualmente per gli avvocati e gli altri operatori del processo – a predisporsi ad attuare con il massimo impegno le riforme” ricordando che “la strada delle riforme della giustizia è una strada obbligata: non solo perché a obiettivi di riduzione dei tempi di durata dei processi è subordinato lo stanziamento dei fondi europei, ma perché su questi stessi obiettivi corre l’effettività di una giustizia al servizio delle persone. Insomma, non ce lo chiede (solo) l’Europa, ce lo chiedono innanzitutto i cittadini”.Per il vicepresidente del Csm, “E’ indispensabile che ogni singolo magistrato impronti il suo agire quotidiano al riserbo, alla sobrietà, al rigetto di protagonismi e lusinghe mediatiche. E soprattutto respinga il carrierismo fine a sé stesso, motore di scambi immorali che hanno inquinato la vita consiliare. Quello del magistrato non è e non può essere un ruolo di potere ma una funzione al servizio dei cittadini. Legittima l’aspirazione a ricoprire incarichi di vertice degli uffici giudiziari, ma solo se intesa e vissuta come responsabilità e servizio da rendere alla giustizia. Ogni idea personalistica della funzione è svilimento del proprio ufficio”.“Io credo che la riforma del Consiglio superiore e dell’ordinamento giudiziario debba contrastare con mano ferma la bulimia carrierista e le consorterie clientelari, e qualcosa in tal senso nelle proposte formulate dalla commissione presieduta dal professor Luciani mi sembra vi sia. Il Consiglio superiore in questi due anni, al di là dei suoi eventuali demeriti e talora anche a prescindere da un suo diretto coinvolgimento, a livello mediatico è assurto a simbolo della perdita di credibilità della magistratura. Una riforma incisiva del Consiglio, preservandone però la discrezionalità, è a questo punto tassativa e urgente, dato che siamo ai mesi finali della consiliatura”, ha insistito Ermini.“La riforma, infatti – ha ricordato Ermini – deve essere approvata in tempo utile da un lato per consentirci di predisporre nuovi regolamenti interni affinché il prossimo Consiglio sia subito in grado di funzionare al meglio e possa completare il percorso da noi avviato per restituire il prestigio, l’autorevolezza e il rispetto che spettano a un organo di rilievo costituzionale qual è il Csm; dall’altro per avviare regolarmente le procedure per l’elezione dei componenti togati”.Ermini ha ribadito la sua “personale contrarietà ad ogni ipotesi di sorteggio, che rischierebbe di deresponsabilizzare gli eletti e ingabbiare le funzioni del Consiglio entro logiche riduttive e meramente burocratiche. Il punto vero, di cui tutti si sia consapevoli, è che qualsiasi sistema elettorale, al di là di quello che alla fine sarà votato dal legislatore, non potrà di per sé centrare l’obiettivo, non di ridimensionare le correnti ma di azzerare la loro influenza sull’attività consiliare, se non si accompagnerà al cambio di passo della magistratura, a una rigenerazione culturale e comportamentale”.Sarebbe “sciagurato” secondo Ermini “non cogliere ora la grande opportunità di un processo riformatore che, pur con i suoi limiti, può aiutare a superare il discredito e la situazione difficile in cui versano oggi l’ordine giudiziario e il suo organo di governo autonomo, e a ricondurre la giustizia nell’alveo del servizio al cittadino assicurando che la funzione giurisdizionale sia svolta dal magistrato in modo imparziale e da una posizione di autonomia e terzietà. Lasceremmo altrimenti un ben triste futuro ai giovani magistrati e spianeremmo la strada a chi vede nell’indipendenza della magistratura un privilegio di casta, e non – come invece è – il presidio e la garanzia di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge”, ha concluso.Luc/Pie