Sabato 16 ottobre 2021 - 14:41

Cgil scorretta, non andrò alla manifestazione (Calenda)

Usa la piazza unitaria per fare lotta politica

Roma, 16 ott. (askanews) – Carlo Calenda non parteciperà alla manifestazione contro i fascismi in corso a Piazza San Giovanni a Roma. Lo ha deciso dopo aver visto la piattaforma della manifestazione pubblicata dalla Fiom che, oltre alla lotta al fascismo e alla violenza, parla di lotta alla precarietà, alle disuguaglianze, di redistribuire il lavoro e ridurre l’età pensionabile (con Quota 41 o una nuova Quota 100). “Tutte cose di una superficialità enorme”, commenta Calenda al Foglio.“Sono stato subito al presidio della Cgil – ricorda – perché il sindacato è un’istituzione democratica che non può essere attaccata dai fascisti o da chiunque altro. Ho immediatamente aderito alla manifestazione unitaria, ma su questo punto.Mi trovo invece una manifestazione con un preciso elenco di politiche economiche non in sintonia con quello che penso e che pensa il governo Draghi. E’ scorretto annunciare una manifestazione su un tema trasversale, a cui la destra avrebbe dovuto aderire, e poi farla diventare una piattaforma sindacale.Ho chiesto a Landini un chiarimento, se non arriva Azione non aderirà”.“Doveva essere una manifestazione in difesa della democrazia e della Costituzione – prosegue – e così diventa una questione di lotta politica, fatta tra l’altro il giorno prima delle elezioni durante il silenzio elettorale. Così non va bene. Mi domando perché il Partito democratico, gli altri partiti che intervengono e gli altri sindacati che partecipano chiedano un chiarimento. Possibile che in questo paese non riusciamo a fare una cosa seria sulla difesa delle istituzioni democratiche?”.“Abbiamo mobilitato tutti gli iscritti e i simpatizzanti e ci troviamo, il giorno prima, con l’oggetto della manifestazione parzialmente cambiato ad uso di una piattaforma sindacale. Non capisco perché abbiano fatto una cosa del genere”, conclude.Luc/Pie