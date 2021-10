Mercoledì 13 ottobre 2021 - 15:34

Meloni a Lamorgese: risposte insufficienti e offensive

"Indegno scena di sette agenti presi a bastonate davanti a Cgil"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 13 ott. (askanews) – “La sua risposta non è semplicemente insufficiente è offensiva per le forze dell’ordine, perché le scene di sette agenti lasciati a prendere le bastonate davanti alla sede della Cgil sono indegne e offensive delle persone che vogliono manifestare pacificamente contro il vostro governo ed è offensiva di questo parlamento che non è composto da imbecilli”.Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, replica alla risposta della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al Qt alla Camera, sui disordini di sabato scorso a Roma.Bla/Int5