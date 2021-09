Martedì 28 settembre 2021 - 12:45

“Morisi capro espiatorio, il fango verrà smaltito” (Salvini)

"Confido che tutto si risolva in nulla"

Milano, 28 set. (askanews) – L'ex responsabile dei social della Lega Luca Morisi è stato preso come "caprio espiatorio e vittima sacrificale" dai media e dai partiti e "il fango sparso in queste ore, verrà smaltito e poi a chiedere scusa so già che saranno in pochi". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un sopralluogo all'ex macello di viale Molise a Milano con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, replicando a una domanda sulll'apertura di un'indagine sullo stesso Morisi per cessione di droga."Mi dispiace non per me ma quando prendono come capri espiatori e vittime sacrificali altre persone mi dispiace. Io non faccio politica così – ha detto – Io spero che il figlio di Beppe Grillo venga assolto. Spero che non ci siano problemi economici a casa Conte, perché non godo dei problemi degli avversari. Li voglio sconfiggere lealmente sui progetti".A chi lo ha incalzato sul caso, Salvini ha replicato: "Le vicende private e personali non le commento. Di nessuno: né degli avversari né degli amici. La stessa procura dice sostanzialmente che non c'è reato, quindi giudizi morali non ne do". E ha aggiunto: "Confido che tutto si risolva in nulla, intanto mi spiace perché il fango sparso in queste ore, verrà smaltito e poi a chiedere scusa so già che saranno in pochi".Salvini ha poi ribadito il suo no alla droga: "La lotta contro ogni tipo di droga è mia ragione di vita. Non sarò mai a favore del consumo della droga, della liberalizzazione, della legalizzazione, della distribuzione di nessun tipo di droga. E chi la usa sbaglia. Permettetemi però di dire che in un Paese normale, visto che di indagini sulla Lega e su di me, ne avete fatte a decine e sono finite in nulla, sto ancora aspettando di sapere dove sono i rubli di Putin, gli amici mafiosi di Siri, gli errori dei nostri parlamentari. Tutto è finito in nulla.Purtroppo, ogni Paese ha la giustizia e il giornalismo che si merita".