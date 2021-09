Martedì 21 settembre 2021 - 20:07

Salvini smentisce con un collage di foto le divisioni nella Lega

Con Giorgetti e governatori

Roma, 21 set. (askanews) – Matteo Salvini usa un “collage” di foto su Twitter per smentire i rumors di divisioni all’interno della Lega. Dopo l’addio al Carroccio dell’eurodeputata Francesca Donato, che se ne è andata contro quella che ha definito la “linea Giorgetti”, si intensificano le indiscrezioni su uno scontro tra correnti. Da una parte quella “di lotta” del segretario, dall’altra la tendenza più governativa incarnata dal ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, con il sostegno dei governatori, a partire dal veneto Luca Zaia e da Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia-Giulia.Salvini quindi oggi ha pubblicato un collage di quattro foto in cui è ritratto insieme agli stessi Giorgetti, Zaia, Fedriga e al governatore lombardo Attilio Fontana. “Dedicato a chi ci vuole male. Uniti si vince!”, la didascalia che accompagna le immagini.Afe/Int2