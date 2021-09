Giovedì 16 settembre 2021 - 10:29

Vertice Draghi-Cingolani-Franco sul caro bollette

Discussione su misure forse già oggi in Consiglio dei ministri

Roma, 16 set. (askanews) – Vertice questa mattina a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani e Daniele Franco, ministro dell’Economia. Il tema dell’incontro è quello del caro bollette per il prossimo trimestre. A quanto si apprende nel Consiglio dei ministri di questo pomeriggio potrebbe esserci un primo passaggio per una norma per contenere gli aumenti.Oggi il ministro Roberto Cingolani ha parlato di un intervento immediato per gli aggiornamenti del prossimo trimestre con un taglio degli oneri di sistema in bolletta fino a 3 miliardi e di un intervento strutturale per il metodo di calcolo delle bollette.Rbr/Int9