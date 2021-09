Domenica 12 settembre 2021 - 16:30

Cannabis, Beppe Grillo invita a firmare per il referendum

Appello via twitter

Roma, 12 set. (askanews) – “Al via il Referendum per depenalizzare la #Cannabis in Italia e aprire la strada alla legalizzazione. Servono 500mila firme entro il 30 settembre 2021. Firmate e fare firmare! #ReferendumCannabis”. Così sul suo profilo Twitter Beppe Grillo.Int9