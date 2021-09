Domenica 5 settembre 2021 - 13:05

Letta dice no allo spezzatino e sì alla presenza pubblica

Il reddito di cittadinanza va migliorato e migliorato

CONDIVIDI SU:





















Roma, 5 set. (askanews) – Le “responsabilità del passato” sulla vicenda Mps “sono di tanti, compreso anche il centrodestra”; il governo “sta trovando soluzioni importanti”, “evitando uno spezzatino” e la “presenza pubblica” in questa fase deve “rimanere”. Lo ha detto, replicando alle dure critiche del leader leghista Matteo Salvini che oggi ha affermato che il pd dovrebbe provare “vergogna”, il segretario dei democratici Enrico Letta a margine del Forum di Cernobbio.“Noi abbiamo alzato l’asticella delle esigenze di salvaguardia dell’occupazione della senesità, dell’unità del marchio e dell’azienda evitando uno spezzatino e crediamo che quello che ha detto il ministro Franco in Parlamento sia la strada giusta”, ha detto Letta. “Il Paese nel suo complesso ha bisogno di una banca importante di territorio e in grado di fare bene il suo lavoro in Toscana e in Centro Italia. Sono convinto – ha aggiunto – che si troveranno le soluzioni migliori e il Governo e noi tutti stiamo lavorando perché siano veramente efficaci. Riteniamo che in una fase di accompagnamento la presenza pubblica debba rimanere”.Letta ha quindi parlato della Pandemia: sul Green pass, “dobbiamo essere tutti seri, tutti responsabili, nessuno giochi, non si può essere per il green pass e contro, si dicano parole di chiarezza. Crediamo che l’intero paese debba lottare contro il virus e non contro il Green pass. Noi sosteniamo il governo Draghi convintamente nell’estensione del Green pass e degli obblighi vaccinali là dove è necessario – ha aggiunto Letta – perché la serietà dell’applicazione delle regole vuol dire essere in grado di ripartire in sicurezza”.“Sul reddito di cittadinanza, ha poi aggiunto, “la nostra posizione è quella del presidente Draghi: siamo a favore che si modifichi o si migliori. Si parta dalle cose che non hanno funzionato e si mantenga però un intervento a favore della povertà che esiste nel nostro Paese. Il reddito di cittadinza è stato spesso pensato come un intervento a favore dell’occupazione, ma è un intervento di contrasto alla povertà”.“Sul tema della disoccupazione – ha aggiunto Letta – bisogna riformare l’apprendistato e detassare le nuove assunzioni, questi sono gli strumenti che servono”.Il leader del Pd ha poi parlato di Europa: “in Europa si gioca tutto. Abbiamo due grandi obiettivi su cui dobbiamo trovare il modo in Italia di sostenere il governo Draghi e fare un patto-Paese per ottenerli. Il primo è rendere permanente il meccanismo degli eurobond introdotto dal Next Generation Eu. Il secondo è sostenere il governo Draghi e il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel difficile negoziato sul futuro Patto di Stabilità europeo”.Mda/Rar/Pie