Conte ribadisce la difesa del reddito di cittadinanza: è necessario

Discutiamo pure di modifiche che vadano a migliorarne l'efficacia

Roma, 5 set. (askanews) – “C’è chi propone l’abolizione del reddito di cittadinanza, dobbiamo sgombrare il campo da questa inutile e sterile polemica: il reddito di cittadinanza è una misura di necessità, non solo di civiltà: non possiamo tornare indietro”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader dell’M5S, in videocollegamento al forum Ambrosetti. “Poi certo – ha aggiunto l’ex premier – discutiamo pure di modifiche che vadano a migliorarne l’efficacia”.Allargando lo sguardo all’Europa l’ex premier ha aggiunto: “Nel mondo post-pandemia, deve essere radicalmente modificato il patto di stabilità e crescita, va assolutamente ridiscusso” e “dobbiamo superare anche il fiscal compact. La pandemia – ha spiegato – deve essere una occasione di rigenerazione e un fattore di accelerazione di processi di cambiamento e di superamento di alcuni consolidati paradigmi economici che già prima si erano dimostrati non all’altezza di sfide complesse. Non dobbiamo ripetere gli errori del passato: patto di stabilità e crescita, fiscal compact, regole rigide non sono in grado di fornire risposte adeguate, per questa ragione molte di queste regole sono oggetto di cambiamento, dobbiamo continuare su questa strada”.Secondo Conte, “dobbiamo puntare sul cashback di Stato: quella misura l’ho fortemente voluto e si è rilevata di forte stimolo ai consumi alla digitalizzazione dei pagamenti al recupero dell’economia sommersa. Vogliamo – ha detto l’ex premier – una riforma fiscale che alleggerisce il carico fiscale sul ceto medio, vogliamo il superamente dell’Irap. Il superbonus 100% – ha proseguito Conte – può essere esteso ai crediti di imposta per gli investimenti delle imprese in innovazione, sviluppo e formazione: un ‘superbonus imprese’ richiesto da numerose associazioni”.Infine, sulla giustizia, ha spiegato: “Abbiamo realizzato la riforma della giustizia penale con il contributo di tutti, e anche dell’M5s in particolare, ma noi ci siamo anche per riformare la giustizia civile che è fondamentale. I benefici sono tantissimi. Dobbiamo realizzarla subito. Allo stesso tempo occorre lavorare anche sulla giustizia tributaria offrendo certezze ai contribuenti – ha proseguito – Dobbiamo riformare il Csm e fare in modo che i magistrati che hanno svolto incarichi politici non possano tornare a esercitare la funzione giudiziaria”.Mda/Pie