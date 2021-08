Sabato 28 agosto 2021 - 19:05

Salvini dice che firmerà l’emendamento per cancellare il reddito di cittadinaza

Nella vita si fanno errori, vanno rimediati

Roma, 28 ago. (askanews) – “Ho fatto incontri in Calabria Trentino, Sicilia Lombardia, ovunque imprenditori, albergatori commercianti, giovani, studenti, genitori, mi hanno fatto una richiesta e noi la porteremo avanti: in manovra economica ci sarà un emendamento, lo metto a mia prima firma, poteva avere un senso quando lo abbiamo votato 3 anni fa si è dimostrato fallimento assoluto: dobbiamo assolutamente cancellare il reddito di cittadinanza che sta alimentando il lavoro nero, la disoccupazione, la concorrenza al ribasso”. Lo ha annunciato Matteo Salvini dalla festa della Lega a Pinzolo.“Ogni tanto nella vita si fanno errori, vanno riconosciuti e rimediati, in autunno via il reddito di cittadinanza e difesa di quota 100”, ha aggiunto il leader della Lega.Gal/Int5