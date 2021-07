Martedì 20 luglio 2021 - 14:39

Conte: giù le mani dal reddito di cittadinanza,

"Non consentiremo di toglierlo"

Roma, 20 lug. (askanews) – “Il Movimento 5 Stelle sta lavorando per migliorare il Reddito di cittadinanza e un suo più efficace collegamento con le politiche attive per trovare lavoro. Ma giù le mani da uno strumento che – dati alla mano – ha inciso positivamente sui livelli di povertà, sulle disuguaglianze.Non consentiremo a nessuno di togliere gli ombrelli di protezione ai più deboli in mezzo a un diluvio”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte.“Abbiamo scelto – aggiunge – di stare dalla parte di chi non ha voce, con buona pace per chi è pronto a raccogliere i fiati di chi ha potere economico ma non ha orecchi per chi non possiede nulla”.Conte invita quindi le forze politiche che vorrebbero abolire o rivedere il reddito di cittadinanza “ad approfondire le tante microstorie dei beneficiari del reddito, di oltre 1,3 milioni di minori e di mezzo milione di disabili per cui queste risorse rappresentano un sostegno imprescindibile per mangiare e per far fronte a bisogni di vita essenziali. Le invito ad approfondire le storie di tanti precari che lavorano e non riescono a mettere insieme uno stipendio degno, tanto da dover ricorrere al Reddito per ‘sopravvivere’. Così come quelle di tanti pensionati che ricorrono alla pensione di cittadinanza per alleviare la sofferenza economica del proprio nucleo familiare. Invito tutti a fare un bagno di umiltà e di umanità, a rispettare storie e momenti difficili. A darsi da fare, invece di nascondere i principi della nostra Costituzione sotto una coltre di superficialità e slogan volgari”, conclude.Afe/Int2