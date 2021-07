Sabato 3 luglio 2021 - 18:58

“Sarei candidato civico, se corro è per vincere” (Luca Bernardo)

Il possibile nome del centrodestra per le comunali a Milano

Milano, 3 lug. (askanews) – “Battere Sala è possibile? Io corro per vincere”. Con queste parole Luca Bernardo, primario di Pediatria al Fatebenefratelli e possibile candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali, ha parlato dell’ipotetica sfida contro il sindaco uscente, Giuseppe Sala.Alla domanda se si senta di più un candidato civico o del centrodestra ha risposto: “Un candidato civico con l’appoggio ovviamente del centrodestra” aggiungendo di avere votato in questi anni nell’area centrodestra senza specificare quale partito.Quanto alle poche settimane a disposizione per l’eventuale campagna elettorale ha detto di non essere affatto preoccupato: “Faccio il terapista intensivo alla Macedonio Melloni, per cui per me emergenza e urgenza vuol dire correre veloce”. In ogni caso se dovesse correre contro Sala il medico ha assicurato che la sua sarebbe “una campagna non gridata, ma di ascolto e rispetto reciproco. Non si sentirà mai dalla mia parte parole più alte del tono normale dobbiamo spiegare a, persone cosa dobbiamo fare non cosa vogliamo gridare”.Asa/Int5