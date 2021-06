Giovedì 24 giugno 2021 - 20:25

Milano dedica una strada all’inventore dell’Amuchina

L'industriale De Nora

Milano, 24 giu. (askanews) – Milano rende omaggio a Oronzio De Nora, fondatore dell’omonima azienda e inventore dell’Amuchina, marchio dell’igienizzante poi venduto a un altro gruppo industriale. Lo fa dedicandogli una strada all’Ortica, l’attuale via Casasco, pedonalizzata di recente. L’iniziativa è il frutto di un progetto nato dall’incontro di diverse realtà ed esigenze del quartiere per dare una nuova identità alla via, rimasta a lungo chiusa e non utilizzata. Per volontà del Municipio 3, in collaborazione con l’azienda Industrie De Nora, che nella via ha la sua sede, e insieme con l’associazione OrMe Ortica Memoria, che nel quartiere agisce con iniziative di arte partecipata, l’intento è rigenerare un pezzo di città, realizzando un nuovo spazio pubblico colorato e fruibile, che sarà mantenuto e animato grazie ad un Patto di Collaborazione tra pubblico e privato.Questo pomeriggio la nuova strada è stata intitolata dopo la firma del Patto di Collaborazione.“Bella la storia di un altro milanese di adozione, venuto dalla lontana Altamura per contribuire alla laboriosa ricchezza di Milano città da sempre accogliente – hanno osservato gli assessori Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data) e Marco Granelli (Mobilità e lavori pubblici) -.Siamo felici della proposta del Municipio e di tanti soggetti che, ognuno per la sua parte, hanno portato qualcosa alla città dando vita a una nuova via, che mette insieme arte pubblica, mobilità, verde. Uniti da un patto di collaborazione, l’ottantesimo – certo non l’ultimo -, insieme ci prenderemo cura di questa strada anche nei prossimi anni perché sia un luogo bello dove stare e da vivere del quartiere Ortica. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati con determinazione per arrivare qui e per coloro che continueranno a farlo”.“Il quartiere Ortica ha visto nascere l’azienda di mio nonno – ha commentato Federico De Nora, attuale Chairman della multinazionale italiana, prossima a compiere 100 anni, che ha fatto la storia dell’elettrochimica in tutto il mondo -. In un’ottica di rigenerazione urbana e sociale, sono orgoglioso di poter dare a nome mio, di mio nonno e di tutte le persone che lavorano in De Nora, un contributo tangibile al progetto di riqualificazione di uno dei quartieri più storici di Milano e, al contempo, rendere omaggio a Oronzio De Nora”. L’azienda è leader mondiale nella fornitura di tecnologie e soluzioni innovative per l’industria elettrochimica ed il trattamento acque. In tutto il mondo operano oltre 1.600 dipendenti, distribuiti tra stabilimenti, uffici commerciali e tre centri di ricerca.Asa/Int2